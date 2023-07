Atelier « Dans la peau d’un archiviste » Archives départementales de Loir-et-Cher Vineuil, 16 septembre 2023, Vineuil.

Atelier « Dans la peau d’un archiviste » 16 et 17 septembre Archives départementales de Loir-et-Cher Places limitées

Atelier d’initiation pratique au métier d’archiviste, notamment aux enjeux de la collecte, de la sélection et de la communication des archives.

Archives départementales de Loir-et-Cher 77 rue Réaumur, 41350 Vineuil Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 33 52 80 http://www.culture41.fr/Archives-departementales/Informations-pratiques/Actualites [{« type »: « phone », « value »: « 02.54.58.41.24 »}] Nouveau bâtiment des Archives départementales, consacré aux archives contemporaines et foncières et ouvert depuis janvier 2019.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Archives départementales de Loir-et-Cher, T. Davigny