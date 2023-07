Visites guidées spéciales familles : Dans les coulisses des Archives Archives départementales de l’Isère (nouveau bâtiment) Saint-Martin-d’Hères, 16 septembre 2023, Saint-Martin-d'Hères.

Guidé par les agents des Archives, partez à la découverte des espaces de travail habituellement fermés au public. Un parcours adapté aux petits et grands pour découvrir les missions et les métiers des Archives.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Age conseillé : à partir de 8 ans. Durée : 1h

Réservation obligatoire au 04 76 54 37 81

Archives départementales de l’Isère (nouveau bâtiment) 12 rue Georges Perec 38400 Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476543781 https://archives.isere.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0476543781 »}] Parking au niveau de l’entrée sud, tram B et C (Gabriel Fauré) à 5 min de l’entrée nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

©Archives départementales de l’Isère