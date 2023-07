Visites guidées : Au cœur des archives d’entreprises Archives départementales de l’Isère (nouveau bâtiment) Saint-Martin-d’Hères, 16 septembre 2023, Saint-Martin-d'Hères.

Visites guidées : Au cœur des archives d’entreprises 16 et 17 septembre Archives départementales de l’Isère (nouveau bâtiment) Dans la limite des places disponibles. Durée : 1h30

Au travers d’une visite, venez découvrir les archives du monde du travail depuis le XIXe siècle : condition ouvrière, diversité des productions, paysage industriel sont au programme. Le parcours se termine par une présentation de documents d’une entreprise iséroise.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Durée : 1h30

Réservation obligatoire au 04 76 54 37 81

Archives départementales de l'Isère (nouveau bâtiment) 12 rue Georges Perec 38400 Saint-Martin-d'Hères Saint-Martin-d'Hères 38400 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Parking au niveau de l'entrée sud, tram B et C (Gabriel Fauré) à 5 min de l'entrée nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Archives départementales de l’Isère