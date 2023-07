Visites guidées : Un bâtiment pour conserver les archives Archives départementales de l’Isère (nouveau bâtiment) Saint-Martin-d’Hères, 16 septembre 2023, Saint-Martin-d'Hères.

Visites guidées : Un bâtiment pour conserver les archives 16 et 17 septembre Archives départementales de l’Isère (nouveau bâtiment) Dans la limite des places disponibles. Durée : 1h30

Découvrez comment le nouveau bâtiment des Archives départementales a été conçu pour conserver le patrimoine écrit du territoire de l’Isère dans des conditions optimales et comment les archivistes œuvrent au quotidien afin de le préserver pour les générations futures. Une visite autour des techniques de conservation des documents d’archives et de l’architecture particulière du bâtiment, sans oublier son caractère écologique.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Durée : 1h30

Réservation obligatoire au 04 76 54 37 81

Archives départementales de l’Isère (nouveau bâtiment) 12 rue Georges Perec 38400 Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476543781 https://archives.isere.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0476543781 »}] Parking au niveau de l’entrée sud, tram B et C (Gabriel Fauré) à 5 min de l’entrée nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Archives départementales de l’Isère