Saint-Martin-d'Hères Projection de films dans l’auditorium Archives départementales de l’Isère (nouveau bâtiment) Saint-Martin-d’Hères, 16 septembre 2023, Saint-Martin-d'Hères. Projection de films dans l’auditorium 16 et 17 septembre Archives départementales de l’Isère (nouveau bâtiment) Plusieurs films sont projetés en continu dans l’auditorium afin de découvrir le chantier de construction et l’architecture du nouveau bâtiment mais aussi les métiers des Archives. Les spectateurs découvriront tour à tour : un teaser présentant les Archives départementales, la vidéo accélérée (timelapse) du chantier, qui retrace l’évolution des travaux au cours des deux années de construction, un entretien avec Jean-Philippe Charon, architecte du nouveau bâtiment des Archives et un dernier film présentant les différents métiers des Archives.

Gratuit. Archives départementales de l’Isère (nouveau bâtiment) 12 rue Georges Perec 38400 Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476543781 https://archives.isere.fr/ Parking au niveau de l’entrée sud, tram B et C (Gabriel Fauré) à 5 min de l’entrée nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

