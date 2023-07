Grande collecte d’archives. La mémoire du sport en Isère Archives départementales de l’Isère (nouveau bâtiment) Saint-Martin-d’Hères Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Martin-d'Hères Grande collecte d’archives. La mémoire du sport en Isère Archives départementales de l’Isère (nouveau bâtiment) Saint-Martin-d’Hères, 16 septembre 2023, Saint-Martin-d'Hères. Grande collecte d’archives. La mémoire du sport en Isère 16 et 17 septembre Archives départementales de l’Isère (nouveau bâtiment) https://archives.isere.fr/page/grande-collecte-du-sport À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques 2024, les Archives départementales de l’Isère participent à une collecte nationale d’archives organisée afin de préserver et de valoriser le patrimoine sportif. Venez découvrir une présentation de documents d’archives illustrant l’histoire du sport en Isère. Pour connaitre les modalités liées à la collecte, un stand animé par les agents se tiendra à votre disposition.

Gratuit Archives départementales de l’Isère (nouveau bâtiment) 12 rue Georges Perec 38400 Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476543781 https://archives.isere.fr/ Parking au niveau de l’entrée sud, tram B et C (Gabriel Fauré) à 5 min de l’entrée nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

