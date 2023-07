Visite des Archives Archives départementales de l’Indre Châteauroux, 16 septembre 2023, Châteauroux.

Visite des Archives Samedi 16 septembre, 17h00, 20h30 Archives départementales de l’Indre

De nombreux espaces à découvrir à l’occasion de ces visites …

Archives départementales de l'Indre 1 rue Jeanne d'Arc 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Touvent Indre Centre-Val de Loire Créées en 1796, les Archives départementales constituent l'un des plus ancien service administratif local, aussi ancien que les tribunaux et plus ancien que les préfectures.

Dans l’Indre, durant la Révolution et jusqu’à la fin du XIXe siècle (1894), les archives sont conservées dans le grenier de Château-Raoul.

De 1894 jusqu’en 2003, un bâtiment contigu à la préfecture, rue de la Vieille Prison à Châteauroux devient le lieu de la mémoire départementale avant d’arriver ici, au 1 rue Jeanne d’Arc en 2003.

Nous sommes ici dans l’ancienne école normale d’institutrices qui a fonctionné dans ces bâtiments jusque dans les années 1980 (INSPE route de Tours). Le bâtiment a ensuite été acheté par le conseil département et a également accueilli la BDI jusqu’en 1990. C’est le quadrilatère berrichon à l’image des Archives nationales à Paris …

Le bâtiment de conservation ou silo est l’œuvre du cabinet d’architectes Sarfati et Broquet. Il possède 4 étages, 4 magasins à chaque étage et deux en rez-de-chaussée de chaque côté de la salle de lecture (une quarantaine de place). Le bâtiment en U est l’ancienne école normale construite en 1889 par Henri Dauvergne, architecte départemental. salle d’exposition, salle de conférence, salle du service éducatif,quai de déchargement, salle de décontamination et salle de tri, en tout 6500 m² (dont 4468 pour les magasins), parking – bâtiment accessible aux personnes handicapées

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

