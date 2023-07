Atelier Le temps des cartes postales Archives départementales de l’Essonne Chamarande, 16 septembre 2023, Chamarande.

Atelier Le temps des cartes postales 16 et 17 septembre Archives départementales de l’Essonne 12 personnes

Après un bref panorama historique des techniques de fabrication des cartes postales, vous découvrirez et tenterez de dater un panel de cartes postales à partir d’observation et de détails techniques.

Archives départementales de l’Essonne 38 rue Commandant Maurice Arnoux 91730 Chamarande Chamarande 91730 Essonne Île-de-France 01 69 27 14 14 https://archives.essonne.fr https://www.facebook.com/archivesdepartementalesessonne/?ref=bookmarks Témoin précieux des domaines de plaisance ayant échappé à la destruction, le Domaine de Chamarande est avant out la manifestation de l’ascension sociale des ses propriétaires successifs de François Miron, sous Henri IV, jusqu’à Auguste Mione dans les années 1960. Malmené et parfois abandonné au cours des XIXe et XXe siècles, le Domaine avec son château de style brique et pierre et son parc de 98 hectares renaît grâce à Auguste Mione puis au Conseil départemental de l’Essonne qui y créée le Fonds départemental d’Art contemporain et y installent les Archives départementales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Archives départementales de l’Essonne