Visite des archives 16 et 17 septembre Archives départementales de l’Essonne sur inscription

Dans les coulisses des archives

Suivez le circuit d’un document d’archives à travers un parcours « découverte », de son arrivée en salle de versement à son stockage dans les magasins et sa communication en salle de lecture.

Vous découvrirez les missions d’un service d’archives, le travail des archivistes in situ, la diversité et la richesse des collections avec quelques beaux et passionnants documents présentés (du XIIe au XXIe siècle).

Témoin précieux des domaines de plaisance ayant échappé à la destruction, le Domaine de Chamarande est avant out la manifestation de l'ascension sociale des ses propriétaires successifs de François Miron, sous Henri IV, jusqu'à Auguste Mione dans les années 1960. Malmené et parfois abandonné au cours des XIXe et XXe siècles, le Domaine avec son château de style brique et pierre et son parc de 98 hectares renaît grâce à Auguste Mione puis au Conseil départemental de l'Essonne qui y créée le Fonds départemental d'Art contemporain et y installent les Archives départementales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Archives départementales de l’Essonne Yves Morelle