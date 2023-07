Exposition Jeunesse à l’ombre Archives départementales de l’Essonne Chamarande, 16 septembre 2023, Chamarande.

Cette exposition aborde la justice des mineurs du XXème siècle à partir de trois établissements essonniens : le centre d’observation de Savigny-sur-Orge, le centre d’observation fermé de Juvisy-sur-Orge et le centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis. Ces lieux illustrent la diversité des parcours de mineurs en justice et les archives révèlent les différentes expériences menées par les politiques publiques toujours animées par le souci de modernisation.

Témoin précieux des domaines de plaisance ayant échappé à la destruction, le Domaine de Chamarande est avant out la manifestation de l'ascension sociale des ses propriétaires successifs de François Miron, sous Henri IV, jusqu'à Auguste Mione dans les années 1960. Malmené et parfois abandonné au cours des XIXe et XXe siècles, le Domaine avec son château de style brique et pierre et son parc de 98 hectares renaît grâce à Auguste Mione puis au Conseil départemental de l'Essonne qui y créée le Fonds départemental d'Art contemporain et y installent les Archives départementales.

