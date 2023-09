« La maquette des Archives » un atelier pour comprendre la composition d’un bâtiment Archives départementales de l’Aude Carcassonne, 14 octobre 2023, Carcassonne.

« La maquette des Archives » un atelier pour comprendre la composition d’un bâtiment Samedi 14 octobre, 10h00, 15h00 Archives départementales de l’Aude Gratuit. Sur inscriptions. Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés.

Atelier maquette : pour comprendre, tout en s’amusant, la composition d’un bâtiment entièrement dédié à la préservation et à la valorisation du patrimoine écrit.

Inauguré il y a tout juste 20 ans, le bâtiment des Archives départementales de l’Aude Marcel Raynaud offre à ses usagers, au-delà d’un équipement fonctionnel répondant aux missions fondamentales qui lui sont assignées, un espace de rencontre et de sérénité, en prise directe avec le territoire et son histoire. À l’occasion de cet anniversaire et des Journées nationales de l’architecture, venez découvrir le samedi 14 octobre ses mille et un visages !

Archives départementales de l’Aude 41 avenue Claude-Bernard, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 11 31 54 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@aude.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

©archives départementales de l’Aude