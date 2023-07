Une heure, un document : l’inventaire après-décès Archives départementales de l’Aude Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Une heure, un document : l'inventaire après-décès Samedi 16 septembre, 14h30 Archives départementales de l'Aude Gratuit. Entrée libre. Pendant une heure, partez à la (re)découverte d'un document indispensable aux généalogistes : l'inventaire après-décès. Archives départementales de l'Aude 41 avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 11 31 56 https://archivesdepartementales.aude.fr/ Depuis leur création en 1796, les archives départementales de l'Aude conservent la mémoire collective du département. Chargées de la collecte, de la conservation, du classement et de la mise à disposition des documents, les archives mettent en valeur ce patrimoine en s'adaptant aux attentes de ses différents publics.

