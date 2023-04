« Mystères aux archives » Archives départementales de l’Aude, 13 mai 2023, Carcassonne.

Retrouvez les aventures de l’archiviste en herbe Fred qui a rejoint les Archives départementales de l’Aude il y a maintenant deux ans, et du célèbre Joseph Poux, archiviste désormais fantomatique. Ce duo de choc, qui s’est lié d’amitié dans la première saison, va se retrouver pour une nouvelle intrigue. C’est également le retour de Daniel Sicard, le voleur de documents, qui, suite à sa bonne conduite en prison, vient effectuer un stage aux Archives. Petit à petit, il s’intègre parfaitement à l’équipe… pour mieux préparer un nouveau coup !

Une Websérie pleine de suspense et d’humour, écrit et réalisé par l’Atelier Brooklyn, et joué en majorité par le personnel des Archives départementales de l’Aude.

Diffusion sur grand écran des 6 épisodes de la saison 2 après la Murder party, vers 19h.

Gratuit. Tout public.

Archives départementales de l'Aude 41 Avenue claude bernard, 11000 Carcassonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

©Archives départementales de l’Aude