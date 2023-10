Cet évènement est passé « Crime de haut vol » (Murder Party) Archives départementales de l’Aude Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Carcassonne « Crime de haut vol » (Murder Party) Archives départementales de l’Aude Carcassonne, 13 mai 2023, Carcassonne. « Crime de haut vol » (Murder Party) Samedi 13 mai, 16h00 Archives départementales de l’Aude Sur inscription « Crime de haut vol » aux Archives ! L’agent de sécurité Pierre Loustal a été retrouvé mort aux Archives Départementales de l’Aude ce matin. Cet événement tragique est d’autant plus éprouvant pour le personnel que ce drame survient à quelques jours de l’ouverture de l’exposition autour de la charte de Charlemagne. La directrice de l’établissement a mandaté l’inspecteur Friginat et toutes ses nouvelles recrues pour faire la lumière sur cette affaire. Venez percer les mystères de cette enquête entre amis ou en famille, résoudre des énigmes et interroger des suspects dans cette Murder party grandeur nature ! Scénario créé par Mystery Prod de l’Atelier Brooklyn.

Samedi 13 mai – Départ à 16h (durée : 2h30 environ).

Gratuit. Tout public à partir de 12 ans. Archives départementales de l'Aude 41 Avenue claude bernard, 11000 Carcassonne

©Archives départementales de l'Aude

