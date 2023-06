Ateliers d’initiation à la gravure à la pointe sèche par Corinne Rohard Archives départementales de la Vendée La Roche-sur-Yon, 16 septembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Ateliers d’initiation à la gravure à la pointe sèche par Corinne Rohard 16 et 17 septembre Archives départementales de la Vendée Sur réservation (limité à 15 places par atelier)

Petits et grands artistes, venez découvrir la gravure facile à partir de matériaux de récupération et créer votre estampe à l’aide d’une machine à pâtes.

Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte (durée 1h, samedi et dimanche à 14h30 et 16h15, sur réservation).

Archives départementales de la Vendée 14 rue Haxo, 85000 Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pentagone Vendée Pays de la Loire 02 28 85 78 00

Corinne Rohard