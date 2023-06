Timeline sur l’histoire du cinéma amateur Archives départementales de la Vendée La Roche-sur-Yon, 16 septembre 2023, La Roche-sur-Yon.

Timeline sur l’histoire du cinéma amateur 16 et 17 septembre Archives départementales de la Vendée Entrée libre

En marge de l’essor du cinéma à partir de 1895, se diffuse l’idée d’en rendre la pratique accessible au plus grand nombre. La mise sur le marché de films et de matériel spécifiques soutient ce phénomène.

Les Archives de la Vendée conservent plus de 153 fonds audiovisuels (confiés par dépôts ou par dons) qui témoignent de cet engouement pour le cinéma amateur. A ce jour près de 600 films (soit plus de 70 heures d’images numérisées) sont aujourd’hui consultables en ligne sur le site internet des Archives.

Lors des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir des caméras et des projecteurs utilisés par les cinéastes du 20e siècle, et essayez de replacer les différents formats d’image sur une frise chronologique !

Archives départementales de la Vendée 14 rue Haxo, 85000 Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pentagone Vendée Pays de la Loire

des citoyens aux documents. Dès l’origine, les citoyens sont donc au cœur de la mission des archives.

Cela est toujours vrai 230 ans plus tard, dans une société où l’accès au droit, à la connaissance et à la

culture est une valeur centrale et rejoint les principes de transparence administrative et de

redevabilité démocratique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:45:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:45:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Département de la Vendée