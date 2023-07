Réalise ton sceau qui sent bon Archives départementales de la Somme Amiens, 17 septembre 2023, Amiens.

Dans le cadre de l’exposition Ca mousse, les archivistes vous proposent de venir réaliser une création étonnante : un sceau qui sent bon… Plongez-vous dans un grand bain d’histoire médiévale…et repartez avec un objet fabriqué de vos propres mains !

Archives départementales de la Somme 61 rue Saint-Fuscien – 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

