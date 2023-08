Spectacle musical « D’Elles à nous » Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Bobigny, 17 septembre 2023, Bobigny.

Spectacle musical « D’Elles à nous » Dimanche 17 septembre, 14h30 Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Sur inscription

Présenté par le Hall de la chanson, le spectacle « D’Elles à nous » a pour vocation d’explorer le matrimoine de la Chanson et de participer à révéler ce qu’il a à nous dire à toutes et tous, et pas uniquement aux femmes d’aujourd’hui.

Ce sont les paroles et les musiques de femmes créatrices du XXe siècle qui constituent la totalité du répertoire de ce spectacle : un matrimoine encore trop souvent méconnu, mésestimé, mal transmis. D’elles à nous rassemble des chansons très différentes, des cabarets de la rive-gauche comme de la vague yéyé, de la première autrice-compositrice-interprète (Nicole Louvier, gagnant le Grand Prix de la Chanson de Deauville à 19 ans) comme de Marie Dubas (fantaisiste très célèbre dans les années 1930) ou Brigitte Fontaine.

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 43 93 97 00 http://www.archives.seine-saint-denis.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Fête de l’Humanité : Scène musicale [septembre 1966 ?] – 83FI/248 14 – Droits réservées / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis