Mise en lumière des Archives départementales de la Savoie

Savoie

Mise en lumière des Archives départementales de la Savoie Archives départementales de la Savoie, 13 mai 2023, Chambéry. Mise en lumière des Archives départementales de la Savoie Samedi 13 mai, 19h30 Archives départementales de la Savoie Entrée libre Lumière joyeuse et poétique.

A Chambéry, les concepteurs lumière drômois de TILT installeront leurs luminaires surréalistes au Musée Savoisien, aux Archives départementales, et au Château des Ducs de Savoie.

Créations inspirées de la nature ou des objets de la vie courantes, les objets inventés par TILT forment un univers onirique où la poésie côtoie la joie de vivre. Archives départementales de la Savoie 244 quai de la Rize 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 70 87 70 https://archives.savoie.fr Mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:45:00+02:00 ©Tilt concepteurs lumière

