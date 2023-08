OLYMPIADE CULTURELLE – DEPARTEMENT DE LA REUNION Archives départementales de La Réunion Sainte-Clotilde, 16 septembre 2023, Sainte-Clotilde.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Arts de combat et sports martiaux

Le Département de La Réunion participe à la grande fête du sport des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

Pour les Journées européennes du Patrimoine (15, 16 et 17 septembre 2023), il marie l’art et le sport. Place à 12 arts de combat et sports martiaux !

5 disciplines olympiques (boxe anglaise, judo, taekwondo, escrime et lutte). 7 disciplines non olympiques (kick-boxing, muay thaï, karaté, canne de combat, tai chi chuan, croche et moring) qui sont autant de visages de la diversité du sport à La Réunion : sports olympiques, sports contemporains, sports ancrés dans le patrimoine réunionnais.

Tous véhiculent des valeurs de respect, d’équité, d’inclusion, de persévérance… soit le cadre universel nécessaire à l’épanouissement individuel et à l’harmonie collective.

A l’occasion de cette exposition, dirigeant(e)s et technicien(ne)s disent leur attachement et leur dévouement à leur sport, qu’ils transmettent aux nouvelles générations.

Le regard tourné vers Paris 2024 et plus loin encore !

https://www.departement974.fr/actualite/journees-europeennes-patrimoine-2023

Archives départementales de La Réunion 4, rue Marcel Pagnol, 97400 Saint-Denis, Sainte-Clotilde 97400 La Réunion La Réunion 02 62 94 04 16 http://cg974.fr [{« link »: « https://www.departement974.fr/actualite/journees-europeennes-patrimoine-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T07:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA REUNION