Les Settons, des hommes et des techniques Archives départementales de la Nièvre Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Les Settons, des hommes et des techniques Archives départementales de la Nièvre Nevers, 22 novembre 2023, Nevers. Les Settons, des hommes et des techniques Mercredi 22 novembre, 18h00 Archives départementales de la Nièvre Entrée libre et gratuite Eric Cagnaux ( Direction départementale des territoires de la Nièvre) présentera la vocation initiale du barrage des Settons, sa gestion et son utilisation actuelle. Archives départementales de la Nièvre 1 rue Charles Roy, Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:00:00+01:00 – 2023-11-22T19:00:00+01:00

2023-11-22T18:00:00+01:00 – 2023-11-22T19:00:00+01:00 Morvan Settons Archives Départementales de la Nièvre Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Archives départementales de la Nièvre Adresse 1 rue Charles Roy, Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Lieu Ville Archives départementales de la Nièvre Nevers latitude longitude 46.994531;3.162808

Archives départementales de la Nièvre Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/