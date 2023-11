Les Settons, histoire du barrage et du lac Archives départementales de la Nièvre Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Les Settons, histoire du barrage et du lac Archives départementales de la Nièvre Nevers, 8 novembre 2023, Nevers. Les Settons, histoire du barrage et du lac Mercredi 8 novembre, 18h00 Archives départementales de la Nièvre Entrée libre et gratuite Découvrez l’histoire de la construction du barrage des Settons et son architecture, présenté par Jacques Mansuy (Camosine) et Michaël Boudard (Archives départementales de la Nièvre). Archives départementales de la Nièvre 1 rue Charles Roy, Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « archives@nievre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03-86-60-68-30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

