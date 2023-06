Découvrez l’histoire du sport en Moselle, du Moyen Âge à nos jours en visitant de nuit les archives départementales Archives départementales de la Moselle Saint-Julien-lès-Metz, 15 septembre 2023, Saint-Julien-lès-Metz.

Découvrez l’histoire du sport en Moselle, du Moyen Âge à nos jours en visitant de nuit les archives départementales 15 et 16 septembre Archives départementales de la Moselle Gratuit. Sur réservation.

Vous êtes invité à une déambulation vespérale dans le bâtiment des archives départementales : l’occasion de voir une sélection de documents en lien avec l’Histoire du sport en Moselle et de visiter l’exposition « Le Sport en affiches ». Vous pourrez également découvrir les métiers qui œuvrent à la préservation et la conservation des archives, comme l’atelier de sigillographie dédié aux sceaux, l’atelier de reliure ou encore l’atelier de restauration.

A l’issue de la visite, ponctuée de jeux autour du sport, des surprises attendent les meilleurs athlètes.

Archives départementales de la Moselle 1 allée du château, 57070 Saint-Julien-lès-Metz Saint-Julien-lès-Metz 57070 Moselle Grand Est 03 87 78 05 00 http://www.archives57.com/archives/frontSite?controller=ViewPage&id=archives https://www.facebook.com/ArchivesdepartementalesMoselle?fref=ts [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 78 05 00 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@moselle.fr »}] http://www.archives57.com/ Les Archives départementales de la Moselle sont un acteur majeur de la conservation du patrimoine écrit : elles collectent, classent, conservent, restaurent et mettent à disposition des chercheurs des documents produits et reçus par les institutions publiques du département, de 706 à nos jours. Parking gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:30:00+02:00 – 2023-09-15T22:30:00+02:00

2023-09-16T19:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

Archives départementales de la Moselle frad57_11fi164_Hagondange