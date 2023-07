Visitez les Archives départementales de la Meuse Archives départementales de la Meuse Bar-le-Duc, 17 septembre 2023, Bar-le-Duc.

Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00
Archives départementales de la Meuse
Entrée libre

Créées à l’époque révolutionnaire à partir des fonds anciens, les Archives départementales sont en perpétuel accroissement et constituent la mémoire écrite du département. Découvrez le bâtiment contemporain, le fonctionnement du service, ses missions et quelques « trésors » !

Archives départementales de la Meuse 26 rue d’Aulnois, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03 29 79 01 89 http://archives.meuse.fr/ http://www.meuse.fr/ Les Archives départementales de la Meuse constituent la mémoire du département.

Jusqu’à la Révolution, les archives sont disséminées en de nombreux endroits. Elles sont d’abord rassemblées en huit lieux pour le département en 1790, puis un seul six ans plus tard, dans le bâtiment servant alors de Préfecture, avec environ 1000 mètres linéaires d’archives. En 1857, face à l’accroissement du volume, une maison, puis trois, sont transformées pour accueillir les Archives départementales. Un premier bâtiment dédié est élevé à la place de ces maisons en 1913. Arrivé à saturation, il est remplacé en 1968 par un bien plus vaste situé à quelques centaines de mètres par Jean Fayeton, grand architecte et ingénieur. Cet édifice est plus adapté à la consultation du fonds.

Cependant, au fil des ans, ce bâtiment est devenu trop étroit, bloqué dans un site très complexe.

En 1992 est voté le projet d’un nouveau bâtiment. Dix ans plus tard, un concours est lancé. Il est remporté par l’agence Denu et Paradon Architecture. La capacité du nouveau bâtiment ayant vu le jour en 2011 est de 30 km d’archives.

