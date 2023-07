Venez découvrir l’exposition « La Meuse en ses jardins » Archives départementales de la Meuse Bar-le-Duc, 16 septembre 2023, Bar-le-Duc.

Qu’il soit privé ou public, un jardin évoque un art de vivre, transmet une histoire et des pratiques dont les archives se font depuis toujours les témoins. L’exposition La Meuse en ses jardins aborde la question de ces espaces végétalisés souvent clos, aménagés pour une culture vivrière ou pour l’agrément et le plaisir des sens.

À travers des exemples meusiens, l’exposition évoque les grandes périodes de l’art des jardins, du Moyen Âge aux paysages pittoresques des XVIIIe – XIXe siècles. Certaines typologies de jardins ont également évolué à travers le temps ou les modes, comme les jardins religieux, les parcs publics ou encore les arboretums et les jardins botaniques. Enfin, les jardins sont le reflet de l’ingéniosité de l’homme en matière d’aménagement paysager et mettent en exergue un savoir-faire botanique ou encore hydraulique, mais aussi l’art de l’embellissement par la pierre, la fonte ou encore le rocaillage.

Les Archives départementales de la Meuse constituent la mémoire du département.

Jusqu’à la Révolution, les archives sont disséminées en de nombreux endroits. Elles sont d’abord rassemblées en huit lieux pour le département en 1790, puis un seul six ans plus tard, dans le bâtiment servant alors de Préfecture, avec environ 1000 mètres linéaires d’archives. En 1857, face à l’accroissement du volume, une maison, puis trois, sont transformées pour accueillir les Archives départementales à partir de 1913. Arrivé à saturation, il est remplacé en 1968 par un bien plus vaste situé à quelques centaines de mètres par Jean Fayeton, grand architecte et ingénieur. Cet édifice est plus adapté à la consultation du fonds. En 2011, un nouveau bâtiment voit le jour et contient 30 km d’archives.

