Visitez des Archives départementales dans le cadre de l’événement « Levez les yeux » Vendredi 15 septembre, 08h30 Archives départementales de la Meuse

Visitez les Archives départementales de la Meuse et découvrez le bâtiment, le travail des archivistes et des documents remarquables dont le plus ancien remonte à 944 !

Possibilité de coupler la visite avec un atelier thématique ou la découverte de l’exposition « La Meuse en ses jardins ».

Archives départementales de la Meuse 26 rue d’Aulnois, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 03 29 79 01 89 http://archives.meuse.fr/ http://www.meuse.fr/ [{« type »: « email », « value »: « archives@meuse.fr »}] Les Archives départementales de la Meuse constituent la mémoire du département.

Jusqu’à la Révolution, les archives sont disséminées en de nombreux endroits. Elles sont d’abord rassemblées en huit lieux pour le département en 1790, puis un seul six ans plus tard, dans le bâtiment servant alors de Préfecture, avec environ 1000 mètres linéaires d’archives. En 1857, face à l’accroissement du volume, une maison, puis trois, sont transformées pour accueillir les Archives départementales à partir de 1913. Arrivé à saturation, il est remplacé en 1968 par un bien plus vaste situé à quelques centaines de mètres par Jean Fayeton, grand architecte et ingénieur. Cet édifice est plus adapté à la consultation du fonds. En 2011, un nouveau bâtiment voit le jour et contient 30 km d’archives.

2023-09-15T08:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

