Atelier pour les enfants autour de la laine Archives départementales de la Marne – Centre de Reims Reims, 16 septembre 2023, Reims.

En lien avec l’exposition temporaire sur l’industrie textile, cet atelier permettra au jeune public de réaliser sa propre création en laine.

Archives départementales de la Marne – Centre de Reims 44 avenue de l’Yser, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 85 17 58 http://archives.marne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 85 17 58 »}, {« type »: « email », « value »: « archives51reims@marne.fr »}] Ce centre, annexe des archives de la Marne, est installé dans un nouveau bâtiment pour la conservation des archives des institutions rémoises d’Ancien Régime, des archives des deux guerres mondiales, d’archives privées et des archives contemporaines.

Le cabinet d’architecte parisien Hamonic et Masson a su utiliser la pente naturelle du terrain pour concevoir un bâtiment fonctionnel et lumineux, aux volumes géométriques et à l’allure résolument contemporaine. À l’intérieur, plusieurs espaces permettent d’accueillir le public : salles de lecture, d’exposition, de conférences, d’ateliers pédagogiques. Les documents sont conservés dans une tour de quatre niveaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Archives de la Marne, cote 59 J 134