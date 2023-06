Visite guidée des magasins de conservation et présentation des collections Archives départementales de la Manche Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Lô Visite guidée des magasins de conservation et présentation des collections Archives départementales de la Manche Saint-Lô, 17 septembre 2023, Saint-Lô. Visite guidée des magasins de conservation et présentation des collections Dimanche 17 septembre, 14h00 Archives départementales de la Manche Départs des visites toutes les 30 min, dernier départ à 17h, durée 45 min, 15 pers. max. Visites commentées des magasins de conservation et présentation des collections.

Départ toutes ½ heures, dernier départ à 17 heures

Durée de la visite 45 mn

Groupes de 15 personnes Archives départementales de la Manche 103 rue Maréchal Juin, 50010 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie http://archives-manche.fr http://www.facebook.com/Archives.departementales.Manche;http://twitter.com/#!/ArchivesManche;http://pinterest.com/archivesmanche/ Les archives départementales, le plus ancien service patrimonial du département puisque leur création remonte à la Révolution et dont la gestion a été confiée au conseil général lors de la première décentralisation, mettent en œuvre cinq missions : 1. une mission de contrôle des archives produites auprès des personnes publiques de leur ressort, 2. une mission de collecte des archives administratives mais aussi des archives privées qui constituent, en raison des destructions de 1944, un complément indispensable aux fonds aujourd’hui disparus, 3. une mission de classement des documents collectés, 4. une mission de conservation de ces documents, 5. enfin, une mission de communication des documents. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Alexandre Poirier

