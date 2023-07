Atelier de calligraphie parents-enfants Archives départementales de la Haute-Saône Vesoul, 16 septembre 2023, Vesoul.

La calligraphie est l’art de bien former les caractères d’écriture manuscrite.

Animé par un artiste professionnel, cet atelier à destination des parents et des enfants propose une initiation à l’art de la calligraphie. Nous fournissons le matériel nécessaire : tous à vos plumes et à vos crayons ! Durée : entre 30 min et 1h.

Archives départementales de la Haute-Saône 14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 95 76 30 http://archives.haute-saone.fr/ Les Archives départementales de la Haute-Saône assurent depuis plus de 200 ans la collecte, le classement, la conservation et la communication des archives publiques et privées dont elles ont la charge. Elles permettent ainsi de découvrir et comprendre une histoire locale riche grâce à des documents variés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

