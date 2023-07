Exposition « Sous les ponts coule la Saône » Archives départementales de la Haute-Saône Vesoul, 16 septembre 2023, Vesoul.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’exposition « Sous les ponts coule la Saône », qui propose une présentation de quelques documents croisés au cours des travaux de collecte et de classement des archivistes.

Le Département de la Haute-Saône doit son nom au cours d’eau qui le traverse, de Jonvelle au nord à Broye-Aubigney-Montseugny au sud-ouest. Si la Saône constitue une voie naturelle pour le transport fluvial, l’Homme a dû construire des ponts pour faciliter le transport terrestre, puis permettre le transport ferroviaire à partir du milieu du XIXe siècle. Qu’ils soient de bois, de pierre ou en métal, les ponts servant au franchissement de la Saône témoignent de l’aménagement du territoire à travers les siècles. Établis au moment de leur construction ou lors de travaux de réparation, les plans des ponts donnent un aperçu de leur qualité architecturale initiale et de leur entretien en tant qu’ouvrages d’art aujourd’hui. La vie économique et sociale autour de la rivière est également évoquée.

Archives départementales de la Haute-Saône
14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux
70000 Vesoul

