Jeu de l’oie haut-saônois Archives départementales de la Haute-Saône, 17 septembre 2022, Vesoul. Jeu de l’oie haut-saônois 17 et 18 septembre Archives départementales de la Haute-Saône Ce jeu permet de se réunir autour d’une table et ce quelque soit l’âge des joueurs. Il mêle à la fois jeu de l’oie classique et quiz. Archives départementales de la Haute-Saône 14B rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

03 84 95 76 30 http://archives.haute-saone.fr/ Les Archives départementales de la Haute-Saône assurent depuis plus de 200 ans la collecte, le classement, la conservation et la communication des archives publiques et privées dont elles ont la charge. Elles permettent ainsi de découvrir et comprendre une histoire locale riche grâce à des documents variés. Chaque case représente une thématique en lien avec les archives privées, les communes de la Haute-Saône, l’histoire du département ou encore les règles de bonne gestions des archives. Il n’est pas nécessaire de connaitre l’univers spécifique des archives pour jouer et passer un bon moment.

