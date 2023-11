Les routes de l’étain dans l’Antiquité à travers le plateau de Langres, Alain Catherinet Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes, 19 décembre 2023, Chamarandes-Choignes.

La découverte du bronze (alliage d’étain et de cuivre) vers 4000 avant notre ère est à l’origine d’une métallurgie florissante qui produira des armes et des objets de prestige dans toute l’Europe. Mais pour cela, il est nécessaire d’aller chercher l’étain au sud-est des îles britanniques, soit par cabotage, soit en traversant la Gaule. On pouvait alors rejoindre l’Atlantique par la Loire, mais aussi plus généralement par la Saône, en utilisant un portage terrestre à travers le Plateau de Langres, pour rejoindre la Seine, l’Aube ou la Marne, afin de rallier la Manche.

La conférence démontrera la réalité de ce trafic à travers notre région, Il a laissé de nombreuses pièces archéologiques d’importation dont le célèbre cratère de Vix, sans doute l’objet le plus emblématique.

Alain Catherinet est membre titulaire de la Société historique et archéologique de Langres, membre titulaire de la Société des Sciences naturelles et d’Archéologie de Haute-Marne et administrateur des Cahiers haut-marnais

