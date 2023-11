Atelier de Paléographie Médiévale Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes Catégories d’Évènement: Chamarandes-Choignes

Les Archives départementales de la Haute-Marne proposent des ateliers de paléographie, gratuits et ouverts à toute personne intéressée.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable

Le cycle comprend plusieurs séances pour s’initier à la paléographie médiévale (textes du 9e Sièclle au 15e Siècle) et moderne (16e Siècle-18e Siècle) :

Mardi 10 octobre 2023 – Introduction à la paléographie

Mardi 7 novembre 2023- Paléographie Médiévale

Mardi 5 décembre 2023 -Paléographie Médiévale

Mardi 9 janvier 2024 – Paléographie Médiévale

Mardi 6 février 2024 – Paléographie Moderne

Mardi 12 mars 2024 – Paléographie Moderne

Mardi 7 mai 2024 – Paléographie Moderne La paléographie est le passage obligé pour qui veut accéder à un document ancien ! Archives départementales de la Haute-Marne Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T19:00:00+01:00

