Billenbois, un photographe dervois du début du XXe siècle Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes, 28 novembre 2023, Chamarandes-Choignes.

Billenbois, un photographe dervois du début du XXe siècle Mardi 28 novembre, 18h00 Archives départementales de la Haute-Marne Entrée libre et gratuite

Présentée par Alain Laurent

Dans la première moitié du siècle précédent, un fils de sabotier de Droyes a réalisé une œuvre photographique sur la vie de son village et des environs, et des cartes postales dont trop peu est conservé. Ce qu’il en reste révèle un talent certain. Mais son apprentissage de la technique tout comme les 40 premières années de sa vie sont mystérieux. Toutefois, le voile peut-être en partie levée sur un parcours qui a fait de lui une légende à son retour au village.

Archives départementales de la Haute-Marne Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T18:00:00+01:00 – 2023-11-28T19:00:00+01:00

Conférence Evénement

Conseil Départemental de la Haute-Marne