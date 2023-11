Les 100 ans du monument aux morts de Saint-Dizier, retour sur son histoire et sa création Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes Catégories d’Évènement: Chamarandes-Choignes

Haute-Marne Les 100 ans du monument aux morts de Saint-Dizier, retour sur son histoire et sa création Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes, 21 novembre 2023, Chamarandes-Choignes. Les 100 ans du monument aux morts de Saint-Dizier, retour sur son histoire et sa création Mardi 21 novembre, 18h00 Archives départementales de la Haute-Marne Entrée libre et gratuite Par Clément Michon, conservateur du patrimoine, responsable du musée de Saint-Dizier. Inauguré le 7 avril 1923 en présence d’André Maginot, le monument aux morts de Saint-Dizier a fêté sa 100e année. A l’issue d’un concours de sélection, c’est le projet de Goerges Saupique qui s’impose, au ton résolument art déco. La conférence reviendra sur l’histoire de la création du monument, les festivités de l’inauguration et l’œuvre de Georges Saupique, artiste recherché en son temps qui a notamment travaillé à la décoration intérieure du paquebot Normandie et à la réalisation de reliefs du palais de Chaillot pour l’Exposition Universelle de 1937. Archives départementales de la Haute-Marne Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Monument Sculpture

