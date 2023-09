Les dernières nouveautés des Archives Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes Catégories d’Évènement: Chamarandes-Choignes

Haute-Marne Les dernières nouveautés des Archives Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes, 3 octobre 2023, Chamarandes-Choignes. Les dernières nouveautés des Archives Mardi 3 octobre, 18h00 Archives départementales de la Haute-Marne Entrée libre dans la limite des places disponibles Tous les ans, en sus de la collecte d’archives publiques, les Archives départementales enrichissent leurs collections grâce à des dons, dépôts ou achats de documents intéressants pour l’histoire du département.

Nous vous proposons de découvrir un florilège de ces dernières acquisitions. Archives départementales de la Haute-Marne Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T18:00:00+02:00 – 2023-10-03T19:00:00+02:00

