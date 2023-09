Un artiste haut-marnais au service de l’aviation : Georges Villa (1883-1965) Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes Catégories d’Évènement: Chamarandes-Choignes

Haute-Marne Un artiste haut-marnais au service de l’aviation : Georges Villa (1883-1965) Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes, 26 septembre 2023, Chamarandes-Choignes. Un artiste haut-marnais au service de l’aviation : Georges Villa (1883-1965) Mardi 26 septembre, 18h00 Archives départementales de la Haute-Marne Entrée libre dans la limite des places disponibles A l’occasion de la parution des carnets de guerre de Georges Villa par la Société historique et archéologique de Bourmont, Christian Wagner revient sur ses premières affiches aéronautiques avant 1914, sa carrière dans l’aviation militaire ainsi que ses réalisations au service du Secrétariat à l’Aéronautique dans l’entre-deux-guerres. Archives départementales de la Haute-Marne Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mardis aux Archives Conférence Conseil départemental de la Haute-Marne

