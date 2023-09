Quelques observations sur la peinture murale religieuse du diocèse de Langres à la fin du Moyen Age Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes Catégories d’Évènement: Chamarandes-Choignes

Haute-Marne Quelques observations sur la peinture murale religieuse du diocèse de Langres à la fin du Moyen Age Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes, 19 septembre 2023, Chamarandes-Choignes. Quelques observations sur la peinture murale religieuse du diocèse de Langres à la fin du Moyen Age Mardi 19 septembre, 18h00 Archives départementales de la Haute-Marne Entrée libre dans la limite des places disponibles En étudiant la peinture murale religieuse du diocèse de Langres à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe-XVIe s.), nous tenterons de comprendre les intérêts des commanditaires et les modèles des peintres. Un inventaire recensant les peintures de l’aire délimitée a été mis en place ainsi que quelques statistiques, afin d’avoir une vue plus générale du corpus. Ces premières conclusions sont accompagnées de comparaisons internes ou externes au diocèse, issues de différents domaines artistiques. Archives départementales de la Haute-Marne Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T18:00:00+02:00 – 2023-09-19T19:00:00+02:00

2023-09-19T18:00:00+02:00 – 2023-09-19T19:00:00+02:00 Mardis aux Archives Conférence Conseil départemental de la Haute-Marne Détails Catégories d’Évènement: Chamarandes-Choignes, Haute-Marne Autres Lieu Archives départementales de la Haute-Marne Adresse Rue du lycée agricole Chamarandes-Choignes Ville Chamarandes-Choignes Departement Haute-Marne Lieu Ville Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes latitude longitude 48.105128;5.168888

Archives départementales de la Haute-Marne Chamarandes-Choignes Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamarandes-choignes/