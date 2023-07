Visites des coulisses des Archives départementales Archives départementales de la Haute-Loire Le Puy-en-Velay, 17 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Visites des coulisses des Archives départementales Dimanche 17 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h30 Archives départementales de la Haute-Loire Nombre de places limitées : inscription obligatoire.

Venez découvrir l’envers du décor des Archives départementales !

4 visites (durée d’une heure environ) sont proposées à 9h30, 11h, 14h et 15h30 dans les espaces de conservation et de traitement qui sont habituellement fermés au public.

Ces visites seront l’occasion de vous présenter nos métiers et de vous montrer quelques pépites du patrimoine archivistique de la Haute-Loire.

Archives départementales de la Haute-Loire 4 avenue de Meschede 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 02 81 19 http://www.archives43.fr [{« type »: « email », « value »: « archives@hauteloire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04.71.02.81.19 »}] Créées à la Révolution française, les Archives départementales sont chargées de collecter, classer, conserver et communiquer les documents qui font l’histoire du département et de ses habitants. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©Arch. dép. Haute-Loire