Atelier « Et si on s'essayait à la bande dessinée ? » Archives départementales de la Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Atelier « Et si on s’essayait à la bande dessinée ? » Archives départementales de la Haute-Loire Le Puy-en-Velay, 17 septembre 2023, Le Puy-en-Velay. Atelier « Et si on s’essayait à la bande dessinée ? » Dimanche 17 septembre, 09h30, 13h30 Archives départementales de la Haute-Loire En accès libre, en fonction des places disponibles Et si vous profitiez de l’exposition les Archives en BD pour tenter de vous essayer à la bande dessinée ?

Les ateliers se feront avec l’application BDnF, développée par la Bibliothèque nationale de France, qui offre à chacun la possibilité de tenter l’aventure de la création grâce à des corpus d’éléments visuels issus des collections patrimoniales de la BNF mais aussi des Archives de la Haute-Loire. Archives départementales de la Haute-Loire 4 avenue de Meschede 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 02 81 19 http://www.archives43.fr Créées à la Révolution française, les Archives départementales sont chargées de collecter, classer, conserver et communiquer les documents qui font l’histoire du département et de ses habitants. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

Dimanche 17 septembre, 09h30, 13h30
Age min 9 Age max 99

