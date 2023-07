Exposition « Archives en bande dessinée : de la représentation à la réalité » Archives départementales de la Haute-Loire Le Puy-en-Velay, 17 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Exposition « Archives en bande dessinée : de la représentation à la réalité » Dimanche 17 septembre, 09h00, 13h30 Archives départementales de la Haute-Loire Entrée libre

Pour éclairer leur travail et poser un regard nouveau et volontairement décalé sur leur univers, les Archives départementales de la Haute-Loire accueillent l’exposition « Archives en bande dessinée : de la représentation à la réalité » conçue et réalisée par les Archives départementales de la Corrèze en 2021.

Cette exposition illustre et évoque les missions et les coulisses des services d’archives en dialoguant avec la bande dessinée, dans les styles les plus variés. Elle est complétée de documents extraits des fonds altiligériens pour enrichir le propos et évoquer l’histoire du bâtiment des Archives départementales et l’organisation du service.

Archives départementales de la Haute-Loire 4 avenue de Meschede 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 02 81 19 http://www.archives43.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

©Département de la Corrèze. Archives départementales