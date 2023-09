CHASSE AU TRÉSOR « MYSTÈRES D’HALLOWEEN » ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse, 2 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

À l’occasion d’Halloween, les Archives départementales ont besoin de sorcières et de sorciers courageux pour élucider un mystère terrifiant !.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 18:00:00. .

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE Boulevard Bernard Griffoul Dorval

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



This Halloween, the Archives départementales need some brave witches and wizards to solve a terrifying mystery!

Este Halloween, los Archivos Departamentales necesitan brujas y magos valientes para resolver un misterio terrorífico

An Halloween braucht das Archives départementales mutige Hexen und Zauberer, um ein schreckliches Geheimnis zu lüften!

Mise à jour le 2023-09-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE