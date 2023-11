« MEURTRE EN COULISSES » [Murder Party] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 28 mars 2024, Toulouse.

« MEURTRE EN COULISSES » [Murder Party] Jeudi 28 mars 2024, 20h00 Archives départementales de la Haute-Garonne Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 28 février 2024, 8h.

Retrouvez-nous pour une soirée riche en surprises et en suspens ! Voici l’histoire de départ de notre Murder Party : les Archives de la Haute-Garonne organisent une soirée théâtrale et vous êtes invités à l’avant-première du spectacle, une adaptation contemporaine basée sur des archives des années 1790. Nous voilà embarqués à l’époque de la Révolution ! Mais rien ne va se passer comme prévu ! Coup de théâtre : un meurtre est découvert alors que la représentation commence…

4 équipes mènent l’enquête durant la soirée! À vous de collecter des indices, d’interroger les suspects en coulisses et de trouver l’assassin ! Prêts à relever le défi ?

Animation : Atelier Brooklyn et les agents des Archives.

Quand ? Jeudi 28 mars 2024, 20h.

Pour qui ? Ados/Adultes – à partir de 15 ans.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 28 février 2024, 8h.

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse

