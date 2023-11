« COMBATTANTS.ES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE » [Atelier d’aide à la recherche] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 19 mars 2024, Toulouse.

« COMBATTANTS.ES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE » [Atelier d’aide à la recherche] Mardi 19 mars 2024, 17h30 Archives départementales de la Haute-Garonne Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 19 février 2024, 8h.

Quelles sources utiliser, quels services solliciter pour effectuer des recherches sur un membre de sa famille soldat et/ou résistant.e pendant la seconde guerre mondiale ? Il n’est pas simple de retracer ces parcours d’engagés.es. Les personnes débutant une recherche ne savent pas toujours par où commencer, à qui s’adresser et quelles informations réunir avant de se lancer. Cet atelier est justement conçu pour fournir des outils et une méthode de recherche pour les personnes souhaitant à reconstituer le parcours d’un soldat de l’armée française (prisonnier de guerre ou non) entre septembre 1939 et 1945 et/ou d’un.e résistant.e (déporté.e ou non).

Animation : Annie Bénuraud (archiviste en charge des fonds Seconde Guerre Mondiale – AD31), Sonya Beyron (référente Mémoire pour la région Occitanie – ONAC), Émilie Mahé (chargée d’inventaire et de documentation – MdRD) et Elerika Leroy (chargée des circuits de mémoire, de médiation et de documentation – MdRD).

// INFOS PRATIQUES \

Quand ? Mardi 19 mars 2024, 17h30-19h30.

Pour qui ? Adultes.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 19 février 2024, 8h.

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}] [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-19T17:30:00+01:00 – 2024-03-19T19:30:00+01:00

2024-03-19T17:30:00+01:00 – 2024-03-19T19:30:00+01:00

archives histoire

© MdRD