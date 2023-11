« L’AMOUR EN TOUTES LETTRES » [Spectacle – Théâtre] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 16 mars 2024, Toulouse.

« L’AMOUR EN TOUTES LETTRES » [Spectacle – Théâtre] Samedi 16 mars 2024, 19h00 Archives départementales de la Haute-Garonne Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 16 février 2024, 8h.

Entre 1924 et 1943, des femmes et des hommes, catholiques fervents, ont écrit à l’abbé Viollet, grand spécialiste de la morale conjugale, pour lui livrer leurs questions et leurs difficultés dans leur vie de couple. Plus de quatre-vingt ans nous séparent des dernières lettres qui lui ont été adressées. Ce sont celles sinon de nos parents, du moins, celles de nos grands-parents. De toute la France, de tous les milieux sociaux et de tous les âges. Dans une langue très maitrisée, de nombreux sujets y sont abordés ouvertement et avec sincérité.

À l’heure où résonnent des manifestations d’opinions controversées, où la sexualité se voile de certitudes ou de convictions martelées par l’extrême, trois acteurs nous invitent à (ré)entendre le témoignage éclairant d’hommes et de femmes à la fois si loin et si proches de nous…

Adaptation théâtrale d’après l’ouvrage de l’historienne Martine Sévegrand. Théâtre de l’Échappée Belle. Mise en scène d’Enrico Clarelli. Avec : Ludovic Beyt, Martine Costes-Souris et Hélène Dedryvère.

// INFOS PRATIQUES \

Quand ? Samedi 16 mars 2024, 19h.

Durée : 55 minutes.

Pour qui ? Adultes.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 16 février 2024, 8h.

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}] [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-16T20:00:00+01:00

2024-03-16T19:00:00+01:00 – 2024-03-16T20:00:00+01:00

théâtre histoire sociale

© Thierry Abellan