Toulouse « LA VOIX D’UNE MÈRE À L’ÉPOQUE CAROLINGIENNE : DHUODA ET SON ‘’MANUEL POUR MON FILS’’ » [Conférence] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 8 mars 2024, Toulouse. « LA VOIX D’UNE MÈRE À L’ÉPOQUE CAROLINGIENNE : DHUODA ET SON ‘’MANUEL POUR MON FILS’’ » [Conférence] Vendredi 8 mars 2024, 18h00 Archives départementales de la Haute-Garonne Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 8 février 2024, 8h. Dhuoda, épouse de Bernard, marquis de Septimanie, est la seule femme laïque de l’époque carolingienne à avoir laissé une œuvre écrite. Fait plus exceptionnel encore, c’est une mère qui s’adresse à son fils, âgé de 15 ans, parti loin d’elle à la cour du roi de Francie afin de poursuivre son éducation. Pour elle ce fut le moyen d’être toujours présente à ses côtés. À travers ce « Manuel pour mon fils », écrit entre 841 et 843, dans une période de fortes tensions politiques, c’est le testament spirituel d’une grande aristocrate du Midi que l’on entend : ses devoirs d’épouse, son amour maternel, ses valeurs sociales, sa lucidité politique, et ses espoirs en Dieu.

Une conférence animée par Isabelle Réal, maîtresse de conférence en Histoire médiévale, Université de Toulouse-Jean Jaurès, spécialiste de l’hagiographie au haut Moyen Âge. // INFOS PRATIQUES \

Quand ? Vendredi 8 mars 2024, 18h-19h30.

Pour qui ? Adultes.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 8 février 2024, 8h.

Pour plus d'informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

