« LA FAMILLE CÉNOUTOUS » [Spectacle conté – jeune public] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 22 février 2024, Toulouse.

« LA FAMILLE CÉNOUTOUS » [Spectacle conté – jeune public] Jeudi 22 février 2024, 16h30 Archives départementales de la Haute-Garonne Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 22 janvier 2024, 8h.

branche en branche, remonte le temps et les générations ! Chacun de ses ancêtres a une histoire, au moins… Ella les connait bien et si elle nous les racontait toutes, cela durerait 243 jours 6h et 45mn ! Elle devra choisir car nous serons ensemble 50 mn.

Au travers de contes merveilleux et humoristiques, ce spectacle porte un regard sur la vie, les vies, les générations, les familles… et la grande famille des terriens.

Un spectacle présenté par la Compagnie Fabulax, écrit et joué par Anne Lehmann, conteuse et comédienne.

// INFOS PRATIQUES \

Quand ? Jeudi 22 février 2024, 16h30.

Durée : 50 minutes.

Pour qui ? JEUNE PUBLIC > à partir de 6 ans.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 22 janvier 2024, 8h.

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-22T16:30:00+01:00 – 2024-02-22T17:30:00+01:00

© Cie Fabulax