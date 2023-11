« CUSTOMISE TA BOÎTE À SOUVENIRS » [Atelier créatif – jeune public] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 15 février 2024, Toulouse.

« CUSTOMISE TA BOÎTE À SOUVENIRS » [Atelier créatif – jeune public] Jeudi 15 février 2024, 14h30 Archives départementales de la Haute-Garonne Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 15 janvier 2024, 8h.

Accompagnés de Lydie, experte en « Do It Yourself », ils pourront ainsi fabriquer l’écrin qui rassemblera ensuite photos, cartes postales, tickets, bijoux, coquillages, fleurs séchées, et autres souvenirs de bons moments ou petites choses très importantes.

Cet atelier permet ainsi, en s’amusant, développer son imagination et sa créativité ; de sensibiliser à la collecte de souvenirs pour mémoriser le passé et de faire découvrir le plaisir de classer, ranger pour garder précieusement.

Animation : L’Atelier Brooklyn.

// INFOS PRATIQUES \

Quand ? Jeudi 15 février 2024, 14h30-16h30.

Pour qui ? JEUNE PUBLIC > à partir de 10 ans.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

ADHG/CD31