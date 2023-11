« RAYMOND BORDE, UNE HISTOIRE DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE ET DE LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE » [Conférence] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 23 janvier 2024, Toulouse.

« RAYMOND BORDE, UNE HISTOIRE DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE ET DE LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE » [Conférence] Mardi 23 janvier 2024, 18h00 Archives départementales de la Haute-Garonne Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 23 décembre 2023, 8h.

Raymond Borde (1920-2004) fut le fondateur et le principal animateur de la Cinémathèque de Toulouse pendant une trentaine d’années. Intellectuel engagé à gauche, membre du Parti communiste français avant d’en être chassé, militant anticolonialiste, proche par la suite du groupe surréaliste, il commença sa carrière par une abondante activité. Mais le grand œuvre de Borde demeure la création de la Cinémathèque de Toulouse, qui est aujourd’hui la deuxième de France. À cet égard, il sut déployer un ensemble de pratiques autour du patrimoine cinématographique, qu’il s’agisse des enrichissements, de l’inventaire ou de la restauration des collections. Raymond Borde sut adapter ces diverses pratiques au contact de ses collègues à la Fédération internationale des archives du film (FIAF), et en particulier de Jacques Ledoux à Bruxelles. À cette mise en œuvre concrète du patrimoine cinématographique, il convient d’ajouter un apport historique et théorique puisque le fondateur de la Cinémathèque de Toulouse écrivit plusieurs livres sur les cinémathèques, leur passé comme leur devenir.

Une conférence animée par Natacha Laurent (maîtresse de conférences en histoire contemporaine – directrice adjointe de l’UMR 5136 FRAMESPA) et Christophe Gauthier (professeur d’Histoire du livre et des médias contemporains à l’École des Chartes).

// INFOS PRATIQUES \

Quand ? Mardi 23 janvier 2024, 18h-19h30.

Pour qui ? Adultes.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 23 décembre 2023, 8h.

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}] [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T18:00:00+01:00 – 2024-01-23T19:30:00+01:00

2024-01-23T18:00:00+01:00 – 2024-01-23T19:30:00+01:00

archives patrimoine

© Editions Privat