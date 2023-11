« ARCHIVES ACROBATES » [Nuit de la Lecture 2024 – Toulouse] Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse, 20 janvier 2024, Toulouse.

« ARCHIVES ACROBATES » [Nuit de la Lecture 2024 – Toulouse] Samedi 20 janvier 2024, 18h00 Archives départementales de la Haute-Garonne Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 10 décembre 2023, 8h.

Venez vivre une expérience inédite en famille à l’occasion des Nuits de la Lecture 2024 ! Les Archives de la Haute-Garonne seront envahies par les danseuses, acrobates, comédiennes du collectif « Culture en Mouvements ». Grâce à une série de performances acrobatiques, artistiques et circassiennes, les artistes vous proposeront d’explorer le bâtiment des Archives en intérieur et en extérieur, lors d’une déambulation inattendue et décalée, remplie de surprises. L’occasion de visiter ce lieu dans une ambiance de fête, d’approcher de très près les trésors d’archives vieux de 10 siècles et de vivre une folle nuit… de la Lecture aux Archives. Lors de cette soirée inédite, les femmes et leurs talents seront à l’honneur !

// INFOS PRATIQUES \

Quand ? Samedi 20 janvier 2024, à 18h.

Pour qui ? En famille > Adultes et enfants à partir de 8 ans.

Où ? Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE.

Comment réserver ? https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/

Comment venir ? Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou L9 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied).

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 10 décembre 2023, 8h.

Pour plus d’informations : 05 34 32 50 00 – Courriel : archives.action.culturelle@cd31.fr

Archives départementales de la Haute-Garonne 11 boulevard Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}] [{« link »: « https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/ »}, {« link »: « mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00

2024-01-20T18:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00

spectacle visite nocturne

©LAURENT GAMBARELLI